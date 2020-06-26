Orkun Kökçü, 5 yıl daha Feyenoord'da!

Hollanda ekibi Feyenoord, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda doğumlu Türk futbolcunun 2023'te bitecek sözleşmesinin 1 Temmuz 2025'e kadar uzatılacağı belirtildi.
Ümit Milli Futbol Takımı'nda da görev alan genç oyuncu, Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Feyenoord ile bu sezon 35 maça çıktı ve 3 gol attı.
Genç futbolcu, 13 Eylül 2019'da verdiği röportajda "Eğer bir gün Galatasaray transfer etmek için beni ararsa, her şeyden önce Beşiktaş'ı isterim. Beşiktaş beni istemezse ancak o zaman başka bir takıma giderim" ifadelerini kullanmıştı. (AA)
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