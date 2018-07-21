Genç yıldız Beşiktaş formasını giydi

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Orkun Kökçü tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı. Feyenoord forması giyen 17 yaşındaki futbolcu, dün Instagram'dan Türkiye'ye doğru yola çıktığını gösteren bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacak olan Feyenoord kafilesinde yer alan Orkun Kökçü daha sonra Beşiktaş formasıyla salonda antrenman yaptığı görüntüleri paylaştı. (Habertürk)

ORKUN KÖKÇÜ KİMDİR?

Hollanda vatandaşı olan Orkun, geçtiğimiz sezonu Feyenoord U-19 takımında geçirdi. Merkez orta saha’da oynayan Orkun, skorer kimliği ile ön plana çıkıyor. 2017/18 sezonunda 41 maça çıkan genç yetenek, attığı 17 gol ve yaptığı 3 asist ile dikkatleri üzerine çekti. Orkun’un kulübü Feyenoord ile sözleşmesi 30 Haziran 2020 tarihinde sona erecek.



