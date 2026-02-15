SPOR

Orkun Kökçü: "’Bir gol atsam devamı gelir’ demiştim"

Oynadığı son 5 maçın 5’inde golle buluşan Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü, RAMS Başakşehir galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Zaten ’Bir gol atsam devam gelir’ demiştim. Allah’a şükür iyi gidiyor ama her hafta da beklemeyelim. Baskı olmasın" dedi.

Emre Şen
TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı RAMS Başakşehir’i 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından takımının 2. golünü atan Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak takımın yenilmezlik serisi üzerine konuşan Kökçü, "Uzun süredir kaybetmiyoruz ama bunların çoğu da beraberlikti. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Zor bir maçtı, oynaması çok zordu ama pes etmedik. Sonuna kadar devam ettik ve 3 puanı aldık" ifadelerini kullandı.

"’BİR GOL ATSAM DEVAMI GELİR’ DEMİŞTİM"

Son 5 maçında 5 gol atmasının hatırlatılması üzerine de açıklama yapan milli futbolcu, "Zaten ’Bir gol atsam devam gelir’ demiştim. Allah’a şükür iyi gidiyor ama her hafta da beklemeyelim. Baskı olmasın. Gol atmam çok önemli değildi, 3 puan daha önemliydi. Önümüze bakacağız. Kupada bir sonraki tur için elimizden geleni yapacağız. Maç maç ilerleyeceğiz" diye konuştu.

"SON DAKİKALARDA GELEN GOL BİZİ RAHATLATTI"

Bugün alınan galibiyetin kendileri adına rahatlatıcı olduğunu da söyleyen Orkun Kökçü, "Normalde öne geçiyoruz veya berabere kalıyoruz ya da geriden gelip beraberliği yakalıyoruz. Bugün de böyle oldu. Pes etmedik. Son dakikada gelen gol de bizi biraz rahatlattı. Bu maçı unutup önümüze bakacağız. Önümüzde çok önemli maç var" sözlerini kaydetti.

"ORTAM İYİ, HERKES BİRBİRİNE ALIŞTI"

Son olarak yenilmezlik serisinde yeni transferlerin rolünün sorulması üzerine Orkun Kökçü, "Ortam iyi, herkes birbirine alıştı. İlk başta biraz zorluk çekiyorsun. Takım arkadaşını yüzde 100 tanıyamıyorsun ama yeni transferler dahil herkes çok iyi performans gösteriyor. Daha çok çalışacağız ve önümüze bakacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

