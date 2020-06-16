Orkun Kökçü'den Beşiktaş itirafı! "Galatasaray da olur ama..."

Feyenoord forması 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, transferi hakkında konuştu. Genç oyuncu, ileride Beşiktaş forması giymek istediğini belirtirken, Galatasaray'a da açık kapı bıraktı.

TRT Spor'a konuşan ve koronavirüs sürecinde futbolu çok özlediğini söyleyen Kökçü, "Feyenoord'da oynadığım için gurur duyuyorum." dedi.

"AİLECE BEŞİKTAŞLIYIZ"

İleride Türkiye'de hangi takımda forma giymek istediğinin sorulması üzerine Orkun, "Ailece Beşiktaşlı olduğumuzu herkes biliyor. Gelecekte Beşiktaş'ta oynamayı tabii ki isterim." dedi.

Galatasaray'a da açık kapı bırakan 19 yaşındaki orta saha, "Profesyoneliz, Galatasaray da büyük takım. O da olabilir ama yine de Beşiktaş'ı Galatasaray'a tercih ederim." ifadesini kullandı.

