Orkun Kökçü'den fizik kurallarını altüst eden füze! Sergen Yalçın çıldırdı, Beşiktaş'ta yıllar süren hasret bitti... (İzle)

Trendyol Süper Lig'de iyi performansına devam eden Beşiktaş, zorlu Gençlerbirliği deplasmanında taraftarlarına unutulmaz bir futbol resitali sundu. Karşılaşmaya damga vuran an ise, skoru 2-0'a getiren ve stadyumdaki herkesi şoke eden Orkun Kökçü'nün o akılalmaz frikik golü oldu.

KORNER DİREĞİNİN YANINDAN İNANILMAZ ŞUT!

Karşılaşmada kontrolü elinde bulunduran Siyah-Beyazlılar, hücum yönünün solundan, korner bayrağının az ilerisinden bir serbest vuruş kazandı. Herkes ceza sahası içine tehlikeli bir orta beklerken, topun başına geçen Orkun Kökçü futbol zekasını ve bileklerine olan hakimiyetini konuşturdu.

Dar açıya rağmen kalecinin öne doğru adım atmasını fırsat bilen milli yıldızımız, topu doğrudan kaleye göndererek jeneriklik bir gole imza attı. Ağlarla buluşan bu muazzam füze, tribünleri ve ekran başındaki taraftarları ayağa kaldırdı.

FRİKİK USTASI SERGEN YALÇIN KENDİNDEN GEÇTİ

Bu olağanüstü golün ardından gözler doğal olarak Beşiktaş yedek kulübesine çevrildi. Futbolculuk kariyerinde attığı efsanevi frikik golleriyle Türk futbol tarihine geçen teknik direktör Sergen Yalçın, Orkun'un bu imkansız açılı golü karşısında adeta çıldırdı. Öğrencisinin bu usta işi vuruşunu yedek kulübesinde büyük bir coşkuyla kutlayan Sergen Hoca'nın o anları kameralara anbean yansıdı.

3 YILLIK FRİKİK LANETİ BİTTİ: MASUAKU'DAN SONRA BİR İLK!

Orkun Kökçü'nün Gençlerbirliği ağlarına gönderdiği bu füze, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmadı, aynı zamanda Beşiktaş'ın Süper Lig'deki makus talihini de yendi.

Milli yıldızın bu golü, Aralık 2022'de Arthur Masuaku'nun Adana Demirspor'a attığı golden bu yana Beşiktaş'ın Süper Lig'de frikikten bulduğu ilk gol olarak kayıtlara geçti. Kartal, tam 3 yılı aşkın süren frikik hasretine sezonun en güzel gollerinden biriyle son vermiş oldu.