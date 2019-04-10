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Orkun Kökçü Feyenoord ile sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 10.04.2019 19:40 | Son Güncelleme

Hollanda Eredivise ekiplerinden Feyenoord’da forma giyen Türk asıllı gurbetçi futbolcu Orkun Kökçü, kulübüyle olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Orkun Kökçü Feyenoord ile sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı

Daha önce ismi Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile anılan genç futbolcu Orkun Kökçü, görev yaptığı Feyenoord ile sözleşme yeniledi. Genç futbolcu formasını giydiği Feyenoord kulübü ile sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

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Bugün yapılan imza töreni ile sözleşme yenileyen genç futbolcu, Feyenoord formasıyla çıktığı 11 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 asist ile takımına katkı sağladı.

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda Hollanda U19 takımında da forma giyiyor.

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feyenoord Orkun Kökçü

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