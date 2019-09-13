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Orkun Kökçü: Galatasaray ve Beşiktaş teklif yaparsa Beşiktaş'ı tercih ederim

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 13.09.2019 19:20 | Son Güncelleme

Feyenoord forması giyen ve milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Orkun Kökçü, geleceğine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Beşiktaşlı olduğunu söyleyen Orkun Kökçü, Galatasaray'dan teklif alması halinde Beşiktaş'ı tercih etmek istediğini, siyah-beyazlıların istememesi halinde başka takımlara gidebileceğini ifade etti.

Orkun Kökçü: Galatasaray ve Beşiktaş teklif yaparsa Beşiktaş'ı tercih ederim

Hollanda Ligi'nde Feyenoord forması forma giyen Orkun Kökçü, ülke basınına özel bir röportaj verdi.

Feyenoord forması giyen 18 yaşındaki genç yıldız adayı, "İleride Türkiye'de oynamak isterim. Tuttuğum takım olan Beşiktaş'ı isterim. Ailem de Beşiktaşlı." dedi.

Galatasaray'dan teklif alması durumunda ne yapacağı sorulurken, "Eğer bir gün Galatasaray transfer etmek için beni ararsa, her şeyden önce Beşiktaş'ı isterim. Beşiktaş beni istemezse ancak o zaman başka bir takıma giderim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı taraftarlar bu açıklamaların ardından Orkun için sayısız sevgi mesajları gönderdi

Hollanda doğumlu olan Orkun Kökçü, Feyenoord formasıyla çıktığı 19 maçta 5 gole imzasını attı. Genç yıldız, geçtiğimiz aylarda A Milli Takım tercihini de Türkiye'den yana kullandığını duyurmuştu. Orkun Kökçü ayrıca, geçtiğimiz milli arada U21 takımının da formasını giymişti.

"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTİYORUM ANCAK..."

Orkun geçmiş bir röportajında da Beşiktaş'ta oynamak istediğini kaydderken, "Bir gün Beşiktaş'ta oynamak istiyorum. Ancak gelişimim ve geleceğim için şu an Feyenoord'da kalmam daha iyi. Gelecek sezon burada önemli bir oyuncu olmak istiyorum. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım" demişti.

Feyenoord'un kendisini A takıma almadığı için sinirlendiğini kaydeden oyuncu, "Sezon öncesinde A takımla idmanlara çıkmak istedim ancak bir anlaşma yapılamamıştı. A takım ile iyi bir iş çıkarmıştım ve daha büyük soyunma odasında olmalıydım. Arabay bindim ve babamı aradım. 'Beşiktaş ile görüş, buradan ayrılmak istiyorum. Eğer böyle devam edecekse, burada olmak istemiyorum' dedim. Genç ve sabırsızdım. Sonra babam Martin van Geel ile görüştü. Beşiktaş bir teklif yaptı ancak Feyenoord için yeterli olmadı" sözlerini kullanmıştı

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