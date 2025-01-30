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Orkun Kökçü Juventus'u devirdi, Kenan Yıldız'ı üzdü! Benfica Juventus'u 2-0 mağlup etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.01.2025 08:15
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Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Benfica deplasmanda Juventus ile karşı karşıya geldi. Mücadele Portekiz ekibinin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken Orkun Kökçü karşılaşmanın skorunu belirleyen isim oldu. İşte detaylar...

Orkun Kökçü Juventus'u devirdi, Kenan Yıldız'ı üzdü! Benfica Juventus'u 2-0 mağlup etti
Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
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Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında mücadelesinde Benfica deplasmanda Thiago Motta'nın yönetimindeki Juventus ile karşı karşıya geldi. Mücadele Benfica'nın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

ORKUN KÖKÇÜ 80'DE SAHNEYE ÇIKTI

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Allianz Stadyumu'nda oynanan maçta Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Vangelis Pavlidis ve 80. dakikada milli futbolcumuz Orkun Kökçü kaydetti.

KEREM YEDEK BAŞLADI

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Benfica'da forma giyen milli futbolculardan Kerem Aktürkoğlu yedek başladığı maçın 72. dakikasında Angel Di Maria'nın yerine oyuna dahil oldu. Orkun Kökçü ise 90+2'de oyundan alındı. Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ise 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Benfica lig aşamasını 13 puanla 16. sırada tamamlarken, Juventus 12 puanla 20. sırada kaldı. İki takım da yoluna play off turunda devam edecek. Play off turunun kura çekimi 31 Ocak 2025 Cuma günü yapılacak.

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Juventus Orkun Kökçü son dakika benfica Kenan Yıldız
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