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Orkun Kökçü'nün LGBT çıkışı sonrası Hollanda Futbol Federasyonu'ndan flaş karar!

21.10.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'nın Feyenoord takımında top koşturan milli futbolcu Orkun Kökçü, geçtiğimiz günlerde 11 Ekim Cinsel Yönetlimi Açıklama Günü'ne dikkat çekmek için takımların LGBT renklerine sahip kaptanlık bandı ile sahaya çıkması kararına tepki göstermiş ve bandı takmayacağını söylemişti. Orkun Kökçü'nün bu kararı sonrası Hollanda Futbol Federasyonu'ndan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Orkun Kökçü'nün LGBT çıkışı sonrası Hollanda Futbol Federasyonu'ndan flaş karar!
Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Feyenoord
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Kampanya kapsamında, 11 Ekim Cinsel Yönelimi Açıklama Günü’ne destek amacıyla Hollanda 1. Ligi’nde (Eredivisie) yer alan yakınların kaptanları, geçen hafta sonu oynanan maçlara, gökkuşağı renkli kol bandı ile çıkma kararı almıştı. Feyenoord takımının kaptanı Orkun Kökçü, “dini gerekçelerle” bu kampanyaya katılmayacağını açıkladı ve gökkuşağı renkli kaptanlık bandını takmayı reddetti.

ORKUN'UN ARDINDAN O İSİM DE TAKMADI!

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Bu nedenle AZ ile oynanan maçta, Kökçü’nün yerine Feyenoord kaptanlık bandını takan isim Gernot Trauner oldu. Kökçü’nün ardından Excelsior kaptanı Redouan El Yaakoubi de, gökkuşağı renkli kaptanlık pazubandını takmadı. Yaşanan tartışmalar üzerine Hollanda Futbol Federasyonu, Kasım ayı ortasında yeniden yapılması planlanan OneLove eylemini iptal etti. Federasyon, eylemi Katar'daki Dünya Kupası'nın son turunda, ayrımcılığa uğrayan kesimlere yönelik bir jest olarak planlanmıştı.

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA

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Federasyon sözcüsü, Hollandalı kamu yayıncısı NOS’a yaptığı açıklamada, Kökçü’nün kararıyla başlayan tartışmaların, kampanyayı asıl hedefinden saptırdığını söyledi. Sözcü, bu nedenle şimdilik bu kampanyayı yapmama kararı aldıklarını vurguladı. Eylül ayından bu yana Norveç, İsveç, Danimarka, İngiltere, Galler, Belçika, Fransa, Almanya, İsviçre ve Hollanda milli liglerindeki çeşitli takım kaptanları OneLove kampanyasına destek veriyor.

'KAMPANYA DEVAM EDECEK'

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KNVB, OneLove kampanyasının kesinlikle devam edeceğini açıkladı. Federasyon, Katar'daki Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı kaptanı Virgil van Dijk’ın OneLove yazılı kol bandı ile sahaya çakmasının kararlaştırıldığını, bunun için Dünya Futbol Federasyonları Birliği’nden (FIFA) onay beklendiğini bildirdi.

Federasyon sözcüsü, "Bunu duyurduk ancak FIFA tarafından da henüz onaylanmadı. Herhangi bir sorun beklemiyoruz” dedi. KNVB, OneLove yazılı kol bantlarının gelecek yıl da Hollanda sahalarında takılmasını hedefliyor. Federasyon, Mart ayında Uluslararası Irkçılık ve Ayrımcılıkla Mücadele Günü çevresinde yeni bir kampanya düzenlemeye hazırlanıyor.

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