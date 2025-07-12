Orkun Kökçü transferinde çok ilginç olay! Eğilerek ayağını öptü

Beşiktaş, Türk futbol tarihine geçen transferi resmen açıkladı. Orkun Kökçü'yü 30 milyon Euro bedelle kadrosuna katan siyah-beyazlılarda başkan Serdal Adalı'ya övgü yağdı.

BİR TARAFTAR AYAĞINI ÖPTÜ

Orkun Kökçü transferinin açıklanmasının ardından Serdal Adalı'nın yanında olan bir taraftar, başkanın ayağını öptü. O anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

BEŞİKTAŞ KAP'A BİLDİRDİ

Beşiktaş, dün akşam saatlerinde 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ve kulübü Benfica ile transfer görüşmelerine başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirmişti.