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Orkun Kökçü transferinde çok ilginç olay! Eğilerek ayağını öptü

Beşiktaş, Orkun Kökçü'yü resmen kadrosuna kattı. Siyah-beyazlıların bu transferi duyurmasının ardından taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Mutluluktan kendini kaptıran bir taraftar, başkan Serdal Adalı'nın ayaklarını öptü.

Orkun Kökçü transferinde çok ilginç olay! Eğilerek ayağını öptü
Emre Şen
Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş, Türk futbol tarihine geçen transferi resmen açıkladı. Orkun Kökçü'yü 30 milyon Euro bedelle kadrosuna katan siyah-beyazlılarda başkan Serdal Adalı'ya övgü yağdı.

BİR TARAFTAR AYAĞINI ÖPTÜ

Orkun Kökçü transferinde çok ilginç olay! Eğilerek ayağını öptü 1

Orkun Kökçü transferinin açıklanmasının ardından Serdal Adalı'nın yanında olan bir taraftar, başkanın ayağını öptü. O anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

BEŞİKTAŞ KAP'A BİLDİRDİ

Orkun Kökçü transferinde çok ilginç olay! Eğilerek ayağını öptü 2

Beşiktaş, dün akşam saatlerinde 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ve kulübü Benfica ile transfer görüşmelerine başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Serdal Adalı Orkun Kökçü beşiktaş
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