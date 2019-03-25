Orkun Kökçü: Türkiye'den yeterince takdir görmedim

MYNET.COM | Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, geleceğine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

De Telegraaf'a özel açıklamalar yapan Orkun Kökçü, şu an Hollanda U19 Milli Takımı için forma giydiğini ve bundan memnun olduğunu dile getirdi.

Mohamed Ihattaren ile birlikte Hollanda altyapısının en potansiyelli isimlerinden biri olarak gösterilen genç yıldız, Türk yetkililerin kendisine U19 takımı için teklif yaptıklarını söyledi.

Genç milli takımlarda şu an için Hollanda adına oynamaya karar verdiğini belirten Orkun Kökçü, "Türkiye için oynayıp oynamayacağımı sordular. Ancak bu U19 içindi. O yüzden Hollanda'da kalmak ve Hollanda için oynamayı tercih ettim. A takım için ne zaman davet gelir bilmiyorum. Antrenörlerimle bu konuyu görüşüyoruz" dedi.

Türkiye'den yeterince ilgi ve takdir görmediğini belirten 19 yaşındaki futbolcu, "Hollanda altyapısından kesinlikle iyi bir nesil geliyor. Ihattaren de bunlardan biri. Mohammed Ihattaren kendisini en iyi neyin hissettirdiğini biliyor ancak o ve ben, Hollanda için oynamazsak haksızlık etmiş olur muyuz? Belki ama kalbinin sesini dinlersen en iyi kararı verebilirsin. Kalbim şu an Hollanda'dan yana. Türkiye'den yeterince ilgi ve takdir görmedim" ifadelerini kullandı.

Orkun Kökçü, geçtiğimiz haftalarda kulübü Feyenoord ile olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatmıştı.





