Orman Bölge Müdürlüğünde Korona virüse karşı dezenfekte çalışması

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın pek çok ülkesinde ölümlere yol açan Korona virüsüne karşı tedbir amaçlı ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Korona virüsüne karşı personelin çalışma ortamları ve yoğun olarak kullandığı yemekhane, lokal, lavabolar, tuvaletler ve mescit gibi alanların ilaçlanarak, dezenfekte çalışmaları yapıldığını ifade eden Bölge Müdürü Hasan Keskin,” Korona virüsün insanlar arasında temas yoluyla bulaşmasının yanı sıra öksürük ve hapşırma yoluyla ya da virüsün bulunduğu alanlara temas etme yoluyla da bulaşabildiğini biliyoruz. Bu sebeple tüm personelimizin, konuya daha fazla duyarlılık göstererek, bol su ile ellerini yıkayıp hijyene önem vermelerini istiyoruz. Hijyen kurallarına daha fazla dikkat ederek topyekün seferberliğe dönüşen bu konunun bir an önce üstesinden gelebilmek için, personelimiz de dahil olmak üzere herkesin katkısını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

