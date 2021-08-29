Orman Genel Müdürlüğü, Antalya'da 13 yıl önce yanan ormanlık alanın son halini paylaştı

Orman Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Manavgat ilçesinin Taşağıl Mahallesi'nde 2008'de çıkan yangında zarar gören ormanlık alanın yeşermiş halinin fotoğraflarını paylaştı.
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından "#YeşilVatan" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Bu orman, 2008 yılında çıkan yangınlarda kül olmuştu. Hepsi küllerinden yeniden doğdu. Yanan ormanlarımızı en kısa sürede, en ideal yöntemlerle yeşillendirmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Fotoğraflarda bölgenin çam fidanlarıyla kaplandığı ve yemyeşil bir görüntüye kavuştuğu görülüyor.
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