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Orman köylüleri devlet desteğiyle kaz yetiştiriciliğine başladı

05.08.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars ve Ardahan'daki orman köylüsü 14 aile, "ORKÖY Projeleri" kapsamında dağıtılan 60'ar kazla yetiştiricilik yapıp kazanç sağlayacak - Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay: - "Kadınlara mikrokredi dediğimiz, onların çalışabileceği gelir getirici bir çalışma yaptık. Bu örnek bir çalışma oldu"

CÜNEYT ÇELİK - Kars ve Ardahan'daki orman köylüleri, "ORKÖY Projeleri" kapsamında dağıtılan kazlarla yetiştiriciliğe başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Orman ve Köy İlişkileri Dairesince hayata geçirilen "ORKÖY Projeleri", orman köyleri ve kırsalda yaşayanlara hem kredi hem de hibe desteğiyle yeni gelir kapısı oluşturuyor.

Proje kapsamında mikrokredi desteğiyle Kars'ta 12 ve Ardahan'da 2 orman köylüsü aileye 60'ar kaz dağıtıldı. Devletin sağladığı destekle yetiştiriciliğe başlayan yöre halkı, çiftliklerindeki kaz sayılarını arttırmayı amaçlıyor.

Kaz desteği alan Kars'ın Selim ilçesine bağlı Bölükbaşı köyündeki kadınları ziyaret eden Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, projeden faydalanan çiftçilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ayatay, AA muhabirine, mülki sınırlar içerisinde "devlet ormanı" olan köylerin orman köyü, bu köylerde yaşayan halkın ise "orman köylüsü" olarak tanımlandığını söyledi.

- "Orman köylüsünün yaşam standardı artırılıyor"

Bölge müdürlüğünün sorumluluk alanında 982 orman köyünün bulunduğunu ve buralarda 152 bin orman köylüsünün yaşadığını ifade eden Ayatay, Kars'ta ise 54 orman köyünde 22 bin orman köylüsünün yaşadığını anlattı.

Orman köylülerini orman ekosisteminin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini belirten Ayatay, şöyle konuştu:

"Orman köylülerimizin desteklenmesi adına, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Gelen Müdürlüğümüz özellikle ekonomik ve sosyal nitelikli krediler vermektedir. Sosyal nitelikli krediler, dam örtülüğü, güneş enerjisi ile su ısıtma sistemi, dış cephe mantolama, katı yakıtlı kalorifer sistemi, köy evleri elektrik iç tesisatı yenileme, pelet sobası, peletli kalorifer sistemi gibi desteklemelerle odun tüketimi azaltılarak orman köylüsünün yaşam standardı artırılmaktadır."

Ayatay, orman köylülerine ekonomik olarak gelir getirici desteklerin de verildiğini belirterek, bununla köyden kente göçün azaltılması ve ormanlar üzerindeki baskının ortadan kalkmasının amaçlandığını dile getirdi.

- "Çalışmayı yaygınlaştıracağız"

Verilen kredi desteklerinin tamamının faizsiz ve yüzde 20'sinin hibe şeklinde olduğunu aktaran Ayatay, "Kars ve Ardahan'da köyde bulunan kadınlara mikrokredi dediğimiz, onların çalışabileceği gelir getirici bir çalışma yaptık. Bu çalışma örnek bir çalışma oldu. Vatandaşların memnuniyeti halinde bu çalışmayı yaygınlaştıracağız." diye konuştu.

Kaz desteği alan kadınlardan Sayalı Demirci, "Devletin bize yardımları çok oluyor, 60 kaz aldım bunlara evimin bahçesinde bakıyorum. Her yönden köylüyü destekleyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Gül Demirci de daha önce kaz bakıcılığı yaptıklarını, bu desteklerin kendilerini mutlu ettiğini ve kazlarla gelir elde edeceklerini söyledi.

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