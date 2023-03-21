Orman teşkilatının özel timi ORKUT depremzedelere de "nefes" oldu

Karacabey, AA muhabirine, depremlerde kurumun yaptığı çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

6 Şubat'taki depremler nedeniyle pek çok tarım arazisinin tahrip olduğunu ancak orman alanlarında buna benzer bir tahribatla karşılaşmadıklarını belirten Karacabey, maddi kayıplar bir yana yaşamını yitiren binlerce vatandaşın her birinin ayrı bir hüznün parçası olduğunu söyledi.

Karacabey, 28 orman çalışanının da depremde hayatını kaybettiği bilgisini vererek, bu acılı günlerin devlet ve millet dayanışmasıyla aşılacağını ve bir daha böyle bir acının yaşanmaması için devletin gerekli adımları atacağını vurguladı.

Genel Müdürlük olarak başat görevleri arasında yer alan ormanları geliştirmek, korumak, imar ve ıslah etmenin yanı sıra bazı olağanüstü durumlar için de hazırlıklı olduklarını dile getiren Karacabey, teşkilat olarak 184 yılda kazandıkları deneyim ve operasyonel güçle devletin ihtiyaç duyduğu her an faaliyete geçtiklerini ifade etti.

ORKUT HER TÜRLÜ AFETTE VATANDAŞIN YANINDA

Karacabey, teşkilat olarak sahada yapılanmış bir kamu kurumu olduklarına dikkati çekerek, 30 bölge müdürlüğü, 277 işletme müdürlüğü ve 2 bin 667 işletme şefliğiyle Türkiye'nin her yerinde olduklarını söyledi.

Teşkilat çatısı altında 45 bin personele sahip olduklarını belirten Karacabey, bunlardan 20 bininin orman yangınlarıyla mücadelede görev aldığını bildirdi.

Karacabey, yangınla mücadele personelinin içinde geçen yıl kurdukları ve ülkenin belli bölgelerine konuşlandırdıkları ORKUT ekiplerinin de bulunduğunu ifade ederek, bu timleri ilk olarak orman yangınlarında ve zor arazi şartlarında diğer ekiplerin ulaşamadığı noktalarda yangınlara müdahale etmesi maksadıyla oluşturduklarını anlattı.

Ülkede yaşanacak deprem ve sel gibi afetlerde de bu ekiplerin faydalı olabileceği öngörüsüyle AFAD koordinasyonunda bu ekiplere arama kurtarma eğitimleri aldırdıklarını söyleyen Karacabey, şöyle konuştu:

"2 aya yakın zorlu eğitimlerden başarıyla geçen 462 kişilik ORKUT ekibimizin deprem bölgesinde gösterdiği başarılı çalışmalardan sonra bu timin sayısını artırmayı planladık. İlk etapta sayıyı 4 bine çıkaracağız. Bu depremlerde 25 bölgeden sevk edilen ORKUT ekipleri arama kurtarma faaliyetleri kapsamında 219 vatandaşımızı enkaz altından kurtarırken 502 naaşı da çıkararak ilgililere teslim etti. 4 bin personelimizi, arama kurtarma eğitimini almış, bu tür felaketlerde görev yapabilecek şekilde hem bilgi hem de teçhizat olarak donanımlı hale getirmeyi planlıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı afet bölgelerindeki çalışmalar hafifledikten sonra hızlı bir şekilde yürütmek istiyoruz."

"7 BİN PERSONEL ENKAZ KALDIRMA VE YARDIM İŞLERİNDE FAALİYET GÖSTERDİ"

Karacabey, bu depremde de ilk andan itibaren ülke çapında bölge müdürlüklerinden iş makineleri ve insan gücünü organize ederek bölgeye gittiklerini belirterek, "Toplamda 2 bin 211 araç ve iş makinesi ile 7 bin personel enkaz kaldırma-yardım malzemesi işlerinde faaliyet gösterdi. 6 helikopter ile 1 uçak, gıda ve yardım malzemesi sevkiyatı gerçekleştirdi. Yine bölgedeki ekiplerimiz araçlarımızla İskenderun Limanı'nda çıkan yangına müdahale etti. Afetzede vatandaşların ısınma ihtiyacını karşılamak için ülkenin her bölgesinden vatandaşlarla birlikte omuz omuza vererek 58 bin ton yakacak odunu bölgeye ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

Bir yandan hayatın normale döndürülmesi adına bölgede çalışmalar devam ederken bir yandan da hayatta kalan vatandaşlara destek olmanın ayrıca ciddi bir konu olduğunu vurgulayan Karacabey, devletin her türlü desteği sağladığını, teşkilat olarak da bu desteği vatandaşlara ulaştırmak için gerekli gayreti gösterdiklerini bildirdi.

Karacabey, orman teşkilatı olarak soğuk kış günlerinde depremzede vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak noktasında da yardımlar yaptıklarını, bu kapsamda 98 konteyner ve seyyar tuvaleti bölgeye gönderdiklerini söyledi.

Söz konusu konteyner ve çadır kentlerdeki kurulumlarda elektrik tamiratı gibi altyapı hizmetlerini de kendilerinin üstendiğini anlatan Karacabey, şunları kaydetti:

"Bunların yanında seyyar mutfak kurulumu gerçekleştirdik. 7 seyyar tamir aracı bölgelerde hizmet verdi. Bölgeye gönderdiğimiz arazöz, su ikmal araçları, içme ve kullanma sularının taşınmasında, ayrıca yolların temizlenmesi işlerinde kullanıldı. Bölgede 9 mobil yangın yönetim aracı çeşitli amaçlarda hizmet verirken Serinyol Fidanlık Soğuk Hava Deposu da Kızılay kullanımına verildi."

