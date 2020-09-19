Orman yangınına müdahale ederken baygınlık geçirdi

Sinop’ta orman yangınında müdahalelere eden bir kişi dumandan etkilenerek baygınlık geçirdi.

Yangın, Sinop’un Ahmet Yeri Köyü, Tangal mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş bahçesini temizlemek isterken orman yangınına neden oldu. Yangın, alevlerin etraftaki ağaçlara sarmasıyla giderek büyüdü. Uğur Doğan, yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilenerek baygınlık geçirdi. Yangına, Sinop ve Gerze Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, Sinop Belediyesi İtfaiye ekipleri ve daha sonradan Gerze Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederken yangın daha fazla yayılmadan kontrol altına alındı.

Yangına müdahale ederken dumandan etkilenerek bayılan Uğur Doğan yangını görür görmez aracını durdurarak yangına müdahale etmeye çalıştığını, ormanların ülkemizin birer değeri olduğu söyledi.



