YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Orman yangınlarına "yapay zeka" ile anında tespit

Orman yangınlarına "yapay zeka" ile anında tespit

05.02.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Yangınlarda bir saniyenin, bir dakikanın çok önemi var. Özellikle haber alana kadar geçen süreyi minimize etmek istiyoruz" - "Dumanı anında tespit edip, anında bunu bir alarm haline getirip, en yakın ekibe bildirmeyle alakalı bir proje yürüttük. Bunu da birkaç ay içinde Antalya'dan kurmaya başladık. Şu anda tüm Türkiye'de ormana bakan yangın kameralarında yapay zeka sistemini gerçekleştiriyoruz. 2022 sezonu için iyi bir hazırlık olacak"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kulelerdeki kameralara kurulan yapay zeka sistemiyle orman yangınlarının daha kısa sürede tespit edilerek anında müdahaleye gidileceğini bildirdi.

Antalya'da Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı'na katılan Pakdemirli, toplantı sonrası AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Geçen yıl aynı anda birden fazla noktada başlayan ve günler süren orman yangınlarını anımsatan Pakdemirli, sonrasında yangını kısa sürede tespit ve müdahale etme konusunda çalışma yaptıklarını belirtti.

Yangına haber aldıktan sonra ilk müdahale zamanını 2003'te 40 dakikadan 12 dakikaya indirdiklerini aktaran Pakdemirli, haber alma süresini minimize etmeye yönelik projeye yoğunlaştıklarını ifade etti.

Havanın çok kurak, nemin çok düşük, rüzgarın, sıcaklığın yüksek olduğu zamanların daha sık yaşanacağına işaret eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bu hava koşullarını yeni normal olarak kabul etmemiz lazım. Yangınlarda bir saniyenin, bir dakikanın çok önemi var. Özellikle haber alana kadar geçen süreyi minimize etmek istiyoruz. Bakanlığımıza ait birçok kameramız, kulelerimiz var. Bunların bazıları insanlı, bazıları insansız. Bir dumanı anında tespit edip, anında bunu bir alarm haline getirip, en yakın ekibe bildirmeyle alakalı bir proje yürüttük. Bunu da birkaç ay içinde Antalya'dan kurmaya başladık. Şu anda tüm Türkiye'de ormana bakan yangın kameralarında yapay zeka sistemini gerçekleştiriyoruz. 2022 sezonu için iyi bir hazırlık olacak. Buradaki ana amaç, haber aldıktan sonra hızlı bir şekilde oraya intikal ediyoruz ama haber alma, tespit etme sürecimizi de mutlaka minimize etmemiz gerekiyor. O yüzden bir yapay zeka çalışması başlattık."

- Kuleleri insansızlaştırma hedefi

Yapay zeka sistemiyle dumanlanmanın hızlı şekilde fark edilebildiğini vurgulayan Pakdemirli, sistem sayesinde gözden kaçmaların engelleneceğini ve ilk tespit ile müdahalenin daha kısa sürede olmasının sağlanacağını kaydetti.

Pakdemirli, bir ağacın bile korunması için gerekli tüm yatırımları yaptıklarına değinerek, "2022'nin sonunda tüm kulelerimizi insansızlaştırmayla ilgili bir hedef koyduk, normalde bu hedef 2025'ti. Bunun tabii ki tasarruf tarafı var, biraz yatırım tarafı var. Özellikle yangınların tespiti açısından bize çok faydası olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fedakar sağlık çalışanlarını en çok aşı yaptırmayanlar zorluyorFedakar sağlık çalışanlarını en çok aşı yaptırmayanlar zorluyor
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladıTrabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
DÜZELTME - "Milli Eğitim Bakanı Özer, Zonguldak'ta konuştu:" başlıklı haberimizin 10. paragrafında yer alan "teşekkür ediyorum" ifadesi sehven "teşekkür edemiyorum" şeklinde yer almıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AADÜZELTME - "Milli Eğitim Bakanı Özer, Zonguldak'ta konuştu:" başlıklı haberimizin 10. paragrafında yer alan "teşekkür ediyorum" ifadesi sehven "teşekkür edemiyorum" şeklinde yer almıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
Anahtar Kelimeler:
antalya yangın DSİ

Antalya Namaz Vakitleri 5 Şubat Cumartesi

İmsak
06:28
Sabah
07:49
Öğle
13:16
İkindi
16:08
Akşam
18:33
Yatsı
19:49
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mesir macununda bile var! Faydalarını duyan aktara koşuyor

Mesir macununda bile var! Faydalarını duyan aktara koşuyor

Taytlı kombini rüküş bulundu!

Taytlı kombini rüküş bulundu!

İlaç olarak kullanıldığı unutuldu! Her evde var ama...

İlaç olarak kullanıldığı unutuldu! Her evde var ama...

Elektrik faturasını gösterince...

Elektrik faturasını gösterince...

Kabızlık kâbusunuz olmasın! İşte reçetesi

Kabızlık kâbusunuz olmasın! İşte reçetesi

Çocuk sayısı şaşırttı! “Dünyanın en üretken sperm donörüyüm”

Çocuk sayısı şaşırttı! “Dünyanın en üretken sperm donörüyüm”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.