Ormancılar ve hayırseverler 3 bin ton yakacağı deprem bölgesine gönderdi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler sonrasında bölgedeki depremzedelerin ısınma ihtiyacının karşılanması için Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Sanayiciler ve köylerde yaşayan vatandaşların getirdiği odunlar, Bölge Müdürlüğünün katkıları ile toplanarak, sobada yakılacak şekilde kesildi. Daha sonra kamyonlara yüklenen odunlar, deprem bölgesine sevk edildi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, AA muhabirine, depremin herkesi derinden üzdüğünü söyledi.

Afet sonrası hemen çalışmalara başlandığını belirten Sönmezoğlu, ​"6 Şubat sabahı Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey'in talimatları ile Türkiye'deki tüm orman teşkilatları harekete geçti. Genel Müdürümüz 'Orman Kurtarma Timi' ORKUT ekiplerini, kamyonları ve tüm insan gücünü deprem bölgesine göndermek üzere gerekli hazırlıkları yapmamız talimatını verdi. Aynı şekilde treylerler ve ekskavatörleri göndermemiz talimatını verdi. 07.00 sularında 3 treyleri, ekskavatörlerle yola çıkardık. İki damperli kamyona odun yükledik, 4 pikap, 2 minibüsü yardım malzemeleri ile doldurup 15 ORKUT ekibimizi yola çıkardık." diye konuştu.

Gün içinde yardımları göndermeye devam ettiklerini anlatan Sönmezoğlu, "Hemen ardından arama kurtarma işçileri ve malzemeleri, deprem mağdurlarına biraz olsun destek olunabilecek yardım malzemeleri ile doldurduğumuz 34 pikabı o gün yola çıkardık. 7 Şubat sabahı ekiplerimiz, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'ya ulaştı." dedi.

Sönmezoğlu, ekiplerin enkazdan çok sayıda depremzedeyi kurtardığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Arama kurtarma ekiplerimiz 13 vatandaşımızı canlı olarak enkazdan çıkardı. Zaman zaman 255 kişiye kadar çıkan yardım personelimiz deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda da tüm iş makinelerimizle, 5 kamyon, 4 treyler, 7 ekskavatör, 3 mini ekskavatör ile deprem bölgesinde enkaz kaldırma, çadır kent oluşturma, yardım organizasyonuna destek gibi birçok alanda vazife yürütüyoruz."

Kastamonu'da vatandaşların bölgeye destek için elinden geleni yaptığını vurgulayan Sönmezoğlu, şunları kaydetti:

"Kastamonulu kadirşinas insanlarımızın büyük desteği ile tüm köylülerimiz, sanayicilerimizin işbirliği ve dayanışmasıyla 2 bin 500 ton kesilmiş, kıyılmış ve çuvallanmış odun gönderdik. Ekiplerimiz oradaki depremzedelere çuvallarla odunları ulaştırdı. Gönüllü vatandaşlar, iş adamları ve idaremizin hazırladığı odunları, personelimiz tarafından soba boyunda kesip kamyonla bölgeye gönderiyoruz. Yine aynı şekilde henüz kesilmemiş, 1 metre ebatlı odun da gönderdik. Şu ana kadar 3 bin tona yakın odunu deprem bölgesine gönderdik. Bu yardımlarımız devam edecek. Hep birlikte deprem bölgesindeki halkımızla büyük dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz."

