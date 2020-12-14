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Ormanda ’barkod’ sistemi

BURSA HABERLERİ  | 14.12.2020 09:07 | Son Güncelleme

Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman ürünlerinin kolay kayıt altına alınması amacıyla projelendirilen barkod uygulaması Mustafakemalpaşa’da başladı.Klasik yönteme nazaran yüzde 50 iş gücü ve zaman tasarrufu sağlanmasına imkân veren barkod uygulamasına, proje için pilot bölge seçilen Mustafakemalpaşa’da start verildi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman ürünlerinin kolay kayıt altına alınması amacıyla projelendirilen barkod uygulaması Mustafakemalpaşa’da başladı.
Klasik yönteme nazaran yüzde 50 iş gücü ve zaman tasarrufu sağlanmasına imkân veren barkod uygulamasına, proje için pilot bölge seçilen Mustafakemalpaşa’da start verildi. Öncelikle kayın ağaçlarının yoğun olduğu bölgelerde başlanan uygulamada, ağaçların dip köklerine barkodların çakılma işlemi yapıldı. Uygulama ile ormandaki değişik ağaç türlerinin takip ve kontrolünde hassasiyetin artması ve alıcı kuruluşlara da birçok avantaj sağlaması bekleniyor.

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