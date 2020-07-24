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Ormandaki alana ekili 500 kök kenevir ele geçirildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.07.2020 17:23 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ormanlık alana ekili halde 500 kök kenevir ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında sorumluluk sahasında geçtiğimiz gün yapılan çalışmalar neticesinde Başiskele Servetiye Soğuksu Ormanlık alan mevki ve Yuvacık Yakacık Kanlıdere mevkiinde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaşıldı.

Ormandaki alana ekili 500 kök kenevir ele geçirildi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ormanlık alana ekili halde 500 kök kenevir ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında sorumluluk sahasında geçtiğimiz gün yapılan çalışmalar neticesinde Başiskele Servetiye Soğuksu Ormanlık alan mevki ve Yuvacık Yakacık Kanlıdere mevkiinde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, belirlenen iki bölgede operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda dikili halde 500 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahsa adli işlem yapılırken, ele geçirilen kenevirler imha edildi.

Ormandaki alana ekili 500 kök kenevir ele geçirildi

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