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Ormanlık alandaki arı kovanları kül oldu

07.03.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ormanlık bir alanda bulunan arı kovanları, çıkan yangın sonrasında küle döndü.

Ormanlık alandaki arı kovanları kül oldu

Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi, Sungurca Caddesi yanında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, ormanlık alanın içerisinde bulunan arı kovanlarının yandığını gördü. Bunun üzerine ekipler, alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın, ormana sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası arı kovanları küle dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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