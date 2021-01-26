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Örnek proje için imzalar atıldı

26.01.2021 16:12 | Son Güncelleme:
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Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü’nün ortak yürüteceği proje kapsamında Denetimli Serbestlikten faydalanan vatandaşlar spor yapıp, gençlik faaliyetlerine katılabilecek.Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü örnek bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyor.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü’nün ortak yürüteceği proje kapsamında Denetimli Serbestlikten faydalanan vatandaşlar spor yapıp, gençlik faaliyetlerine katılabilecek.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü örnek bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyor. Cumhuriyet Başsavcılığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü’nün birlikte yürüteceği proje kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestli Müdürlüğü’nde denetimli serbestlikten faydalanan yaşları 15 ile 25 arasında değişen vatandaşlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün spor tesislerinden yararlanabilecek. Ayrıca Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü’nün Gençlik Merkezleri’nde düzenleyeceği her türlü etkinliğe katılabilecek. Örnek proje için hazırlanan protokol Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil tarafından imzalandı. İmza töreninde Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın da hazır bulundu.
İmzalanan protokol kapsamında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ndeki gençler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün buz salonlarında curling, buz pateni yapabilecek. Kayak tesislerinde kayak yapabilecek. Ayrıca Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik Merkezleri’nin organize edecekleri gençlik faaliyetlerinin tümüne katılabilecekler. Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü oldukça anlamlı ve örnek protokolden duydukları memnuniyeti dile getirerek birbirlerine teşekkür ettiler. Bu arada Protokolün süresi bir yıl olarak açıklandı.

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