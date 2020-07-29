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Orta Anadolu'da Kurban Bayramı sıcak geçecek

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.07.2020 16:45 | Son Güncelleme

Orta Anadolu'da Kurban Bayramı sıcak geçecek

KAYSERİ (AA) - Kurban Bayramı tatili süresince Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ın, sıcak havanın etkisinde kalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatili süresince Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta yağış beklenmiyor.

Havanın az bulutlu ve açık geçmesi, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bayramın 1. günü hava sıcaklığının Kayseri'de 32, Kırşehir'de 33, Nevşehir'de 30, Sivas'da 30, Yozgat'ta 29 derece olacağı tahmin ediliyor.

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