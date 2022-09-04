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Orta Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısı

04.09.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Orta Karadeniz kıyılarında yarın gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre yarın Samsun, Giresun ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyinde kuvvetli, Samsun'un doğu ilçeleri ile Ordu'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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