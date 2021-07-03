Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kısa süreli fırtına ve hortum tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ediyor.
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