Orta ve Doğu Karadeniz'de 19.19'da İstiklal Marşı okundu

GÜMÜŞANE (AA) - Gümüşhane, Trabzon, Bayburt, Artvin, Giresun, Ordu ve Rize'de vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, evlerinin balkonlarından, pencerelerinden ve stadyumlarda düzenlenen programlarda İstiklal Marşı'nı okudu. Gümüşhane'de vatandaşlar bayraklarla süsledikleri evlerinin balkonlarından ve kapı önlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu. Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na, Gençlik Merkezi üyeleri de 17 eski Türk devletini temsilen 17 bayrakla eşlik etti. Gençlik Merkezi önündeki etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, görevliler ile sporcular katıldı. - Bayburt Bayburt'ta Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse ile sporcu gençler, Gençosman Stadyumu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde bir araya geldi. Gençlerin Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtığı programda, saygı duruşunda bulunuldu, saatler 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşı okundu.

İl Müdürü Köse, etkinliğe katılan gençlere teşekkür etti. Vatandaşların da evlerinin balkonlarından etkinliğe destek verdiği görüldü. - Artvin Artvin'de evlerinin balkonlarını bayraklarla süsleyen vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti. Artvin Valisi Yılmaz Doruk ise valilik konutunun balkona çıkarak, kızı Sıla Yılmaz ile birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. -Giresun Giresun'da da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla evlerinin balkonuna çıkan kent sakinleri, belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Çotanak Spor Kompleksinde de 19.19'da ışıklar yakıldı, statta İstiklal Marşı okundu. Giresun Belediyesi tarafından da bayram etkinlikleri kapsamında bando ekibi, Türk bayraklarıyla donatılarak özel hazırlanan otobüsle kentte tur attı, çaldıkları marşlarla vatandaşların coşkusuna katıldı. - Trabzon Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, ilgili müdürler ile sporcu gençler, Beşirli Spor Kompleksinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde bir araya geldi.