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Orta ve Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

TRABZON HABERLERİ  | 29.04.2020 12:08 | Son Güncelleme

Orta ve Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Trabzon, Ordu, Rize, Giresun ve Gümüşhane'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar ve yayımlanan genelgeler kapsamında büyük ölçüde sokağa çıkmıyor.

Trabzon'da Atatürk Alanı, Meydan Parkı ile şehrin en işlek cadde ve sokaklarından Uzun Sokak ile Kunduracılar Caddesi'nde sakinlik hakim.

Banka şubelerinin bulunduğu Kahramanmaraş Caddesi'nde ise hareketlilik gözleniyor. Vatandaşlar, bankada işlem yaptırmak için sosyal mesafe kuralına uyarak sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

Ordu'da Demokrasi ve Köprübaşı Meydanları boş kalırken, kentin işlek caddelerindeyse kısmen yaya hareketliliği gözlendi.

Polis ve bekçiler özellikle banka önünde oluşan kalabalıklara sosyal mesafe uyarısı yaparken, Süleyman Felek Caddesi'ne ise vatandaşları sırayla alıyor.

Giresun'da vatandaşların toplanarak vakit geçirdiği Atatürk Meydanı'nda alınan önlemlerin de etkisiyle sakinlik yaşanıyor. Kentin en işlek noktası olan Gazi Caddesi'nde ise kısmen hareketlilik gözlemleniyor.

Rize'de, güneşli hava nedeniyle Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile bazı sokaklarda az da olsa hareketlilik yaşanıyor. Polis ve zabıta ekipleri, şehrin işlek cadde ve sokaklarında denetimlerini sürdürüyor.

Gümüşhane'de güneşli havaya rağmen kentin en hareketli mekanları 15 Temmuz Zafer Meydanı, Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile Fatih Parkı'nda sakinlik hüküm sürüyor.

İş yerleri, bankalar ve dükkanların yoğun bulunduğu Atatürk Caddesi'nde kısmen iş odaklı hareketlilik gözlemlenirken polis ekipleri anonslarla sosyal mesafe uyarısında bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs

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