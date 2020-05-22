Orta ve Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

Orta ve Doğu Karadeniz'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal" çağrısına kısmen uyuyor.

Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Atatürk Alanı'nın yanı sıra kentin en işlek yerlerinden Uzun Sokak, Kunduracılar ve Kahramanmaraş caddelerinde az da olsa hareketlilik yaşandı.

Polis ekipleri, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile maske kullanma zorunluluğu getirilen cadde ve sokaklardaki kontrollerini sürdürüyor, vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarıyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı öncesi mağazalar ile marketlerde de yoğunluk gözlendi. Görevliler, sosyal mesafe konusunda uyararak belirli sayıda müşteriyi içeriye alıyor.

Büyükşehir Belediye ekiplerinin peyzaj çalışmaları, Atatürk Alanı ve çevresinde devam ediyor.

- Ordu

Ordu'da hava sıcaklığının da düşmesiyle önceki günlere nazaran hareketlilik azaldı.

Demokrasi ve Köprübaşı meydanları sakinliğini korurken şehrin işlek noktalarından Süleyman Felek Caddesi'nde ise kısmen hareketlilik yaşanıyor.