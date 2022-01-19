Orta ve Doğu Karadeniz'de kar yaşamı olumsuz etkiliyor

GİRESUN (AA) - Orta ve Doğu Karadeniz'de kar yağışı sebebiyle toplam 1168 yerleşim yeriyle ulaşım sağlanamıyor.

Trabzon merkez ve ilçelerinde dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı sonucu 97 köy yolu ulaşıma kapandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

- Giresun

Valilikten alınan bilgiye göre, merkezde 26, Alucra'da 38, Bulancak'ta 44, Çamoluk'ta 27, Çanakçı'da 15, Dereli'de 34, Doğankent'te 9, Espiye'de 28, Eynesil'de 11, Görele'de 62, Güce'de 13, Keşap'ta 41, Piraziz'de 13, Şebinkarahisar'da 62, Tirebolu'da 48, Yağlıdere'de 21 köy yolu olmak üzere 492 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

- Gümüşhane

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkezde 70, Kelkit'te 66, Köse'de 14, Kürtün'de 29, Şiran'da 63, Torul'da 25 olmak üzere 267 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışının devam ettiği il genelinde ekipler, diyaliz hastaları, cenaze ve acil durum olan köylere öncelik vererek karla mücadele çalışması yapıyor.

- Rize

Rize'de de kardan dolayı merkezde 50, Ardeşen'de 20, Çamlıhemşin'de 18, Çayeli'de 35, Derepazı'nda 4, Fındıklı'da 19, Güneysu'da 19, Hemşin'de 8, İkizdere'de 29, İyidere'de 2, Kalkandere'de 10 ve Pazar'da 25 olmak üzere 239 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi, 140 personelle karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekipleri de mahalle yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Karayolları ekipleri, İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Tüneli bölgesinde ve Ayder Turizm Merkezinde ulaşımın aksamaması için yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

- Artvin

Artvin'de kar nedeniyle merkezde 13, Ardanuç'ta 12, Arhavi'de 2, Borçka'da 9, Murgul'da 10, Hopa'da 4, Şavşat'ta 23 toplamda da 73 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerince yolların açılması için çalışma yürütülüyor.

Artvin Belediyesi ekipleri de şehir merkezindeki ana caddelerde biriken kar kütlelerini kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Artvin-Şavşat, Artvin-Hopa, Artvin-Yusufeli kara yolu güzergahlarında yollardaki buzlanmalar nedeniyle yaşanan maddi hasarlı kazalara bağlı trafikte aksamalar yaşanıyor.

- Bayburt

Bayburt'ta dün akşamdan itibaren devam eden kar sonucu cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kent merkezinde görüş mesafesi düşerken sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yoğun kardan dolayı eğitime ara verilen kentte, belediye ekipleri mahalle ve sokaklarda çalışma yürütüyor.

Yağışın sürdüğü ve kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı köy yollarında da İl Özel İdaresi, 43 personel ve 37 iş makinesiyle çalışmalarına devam ediyor.

Merkeze bağlı Konursu köyü yakınlarında aracıyla karda mahsur kalan bir kişi ise İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Öte yandan kar ve tipi nedeniyle Bayburt-Erzurum arasındaki Kop Dağı Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeyen geçitte, Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştiriyor.

- Ordu

Ordu'da Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte kar nedeniyle kapanan 402 mahalle ve grup yolunun tamamı ulaşıma açıldı. 421 iş makinesi ve 491 personel ile ulaşıma açılan yollarda tuzlama çalışması yapıldı.

Şehrin önemli turistik alanlarından 530 rakımlı Boztepe de kar yağışıyla beyaza büründü. Boztepe'ye çıkanlar, eşsiz manzara eşliğinde fotoğraf çektirdi, kar topu oynadı.

Lise öğrencisi Ercüment Yanık, AA muhabirine, arkadaşlarıyla karın tadını çıkardıklarını, kendileri için unutulmaz bir gün olduğunu söyledi.

