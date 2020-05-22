Orta ve Doğu Karadeniz'de Sosyal Koruma Kalkanı ile sağlanan destekler sevindirdi

Orta ve Doğu Karadeniz'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hayata geçirilen Sosyal Koruma Kalkanı'yla dönemsel ihtiyaç sahiplerine sağlanan destekler sevindirdi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında kente yapılan ödemelere dair bilgileri paylaştı. Sosyal destek programının 1. fazıyla 14 bin 409 haneye 14 milyon 409 bin lira, 2. fazıyla 23 bin 179 haneye 23 milyon 179 bin lira, 3. fazıyla 16 bin 454 haneye 16 milyon 454 bin lira ödendiğini aktaran Zorluoğlu, şunları kaydetti: "Kısa çalışma ödeneğiyle 25 bin 516 çalışana 37 milyon 542 bin 913 lira, nakdi ücret desteğiyle 6 bin 517 çalışana 3 milyon 374 bin 486 lira, işsizlik ödeneğiyle 4 bin 970 kişiye 5 milyon 514 bin 315 lira ödeme olmak üzere toplam 100 milyon 473 bin 714 lira ödeme yapıldı." Zorluoğlu, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında şehrimize yapılan 100 milyon 473 bin 714 liralık nakit destekten dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'a şehrim adına teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

- Ordu AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşcı, sosyal medya hesabından, "Koronavirüs sürecinde Bakanlıklarımız zamanında aldıkları tedbirler ve süreç içerisindeki hamleleriyle vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarına karşılık vererek önemli başarılara imza attılar. Hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum." paylaşımında bulundu. Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Ordu'da 110 milyon 333 bin 202 lira ödeme yapıldığını belirten Taşcı, sosyal destek programının 1. fazıyla 30 bin 157 haneye 30 milyon 157 bin lira, 2. fazıyla 27 bin 786 haneye 27 milyon 786 bin lira, 3. fazıyla 22 bin 678 haneye 22 milyon 678 bin lira ödendiğini aktardı. Taşcı, kısa çalışma ödeneğiyle 18 bin 122 çalışana 23 milyon 280 bin 878 lira, nakdi ücret desteğiyle 5 bin 656 çalışana 2 milyon 845 bin 612 lira, işsizlik ödeneğiyle 3 bin 339 kişiye 3 milyon 585 bin 712 lira ödendiğini ifade etti. - Giresun AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Giresun'da toplamda 51 milyon 582 bin 469 lira ödeme gerçekleştirildiğini belirtti.

Sosyal destek programının 1. fazıyla 14 bin 268 haneye 14 milyon 268 bin lira, 2. fazıyla 15 bin 431 haneye 15 milyon 431 bin lira, 3. fazıyla 6 bin 217 haneye 6 milyon 217 bin lira ödendiğini aktaran Öztürk, kısa çalışma ödeneğiyle 9 bin 530 çalışana 12 milyon 3 bin 103 lira, nakdi ücret desteğiyle 2 bin 876 çalışana 1 milyon 503 bin 560 lira, işsizlik ödeneğiyle bin 965 kişiye 2 milyon 159 bin 806 lira ödendiğini kaydetti. Öztürk, devletin tüm birimleri ile vatandaşların yanında olmaya ve hizmet vermeye devam ettiğini vurgulayarak, "Devlet ve millet el ele birlikte başaracağız." ifadesini kullandı. - Rize Rize Valiliğinden alınan bilgiye göre, sosyal destek programı kapsamında 1. 2. 3. fazda 15 bin 496 haneye 15 milyon 496 bin lira destek sağlandı. - Artvin Artvin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Sosyal Koruma Kalkanı programları kapsamında il genelinde vatandaşlara 19 milyon 444 bin 773 bin lira ödeme yapıldı. Sosyal destek programının 1. fazıyla 3 bin 961 haneye 3 milyon 961 bin lira, 2. fazıyla 5 bin 532 haneye 5 milyon 532 bin lira, 3. fazıyla da 1595 haneye 1 milyon 595 lira ödeme yapıldı.