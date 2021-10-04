Orta ve Doğu Karadenizli balıkçıların yüzünü ilk ay istavrit güldürdü

Denizlerde av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den itibaren avlanmayı sürdüren Orta ve Doğu Karadenizli balıkçıların yüzü bol miktarda avladıkları istavritle güldü.

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, AA muhabirine, av sezonunda bir ayı geride bıraktıklarını söyledi.

Sezona istedikleri gibi bir başlangıç yapamadıklarını aktaran Karadeniz, palamut başta olmak üzere birçok balık çeşidinde avcılığın beklentilerin çok altında kaldığını ifade etti.

Aradan geçen bir ay içerisinde balıkçıların en çok istavrit avladığını dile getiren Karadeniz, ağlarını denize bırakan balıkçıların kıyıya tuttukları bol miktarda istavritle döndüklerini kaydetti.

Karadeniz, şu anda tezgahta en ucuz balığın istavrit olduğunu vurgulayarak bu balığın kilogram fiyatının 10 ile 15 lira arasında değiştiğini bildirdi.

Havaların daha da soğumaya başlamasıyla hamsiden yana umutlu olduklarını söyleyen Karadeniz, hamsinin yavaş yavaş kendini gösterdiğini belirtti.

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan ise sezonun ilk avında özellikle palamuttan yana büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

İstavritte beklenen avın olduğunu ancak bu balık çeşidinin de boylarında küçülme görüldüğünü gözlemlediklerini vurgulayan Arslan, ileriye yönelik bu konuda endişelerinin bulunduğunu aktardı.

Arslan, Batı Karadeniz'de sezonun daha iyi başladığını ifade ederek, aynı şeyin Orta ve Doğu Karadeniz için geçerli olmadığını sözlerine ekledi.

