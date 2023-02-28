Ortaca Belediye ekipleri deprem bölgesinde

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir’in depremin hemen ardından deprem bölgesindeki yaraların sarılmasına yönelik yarım kampanyasının yanında teknik personel, işçi ve iş makinesi sevkiyatı yapılması talimatı ile ekipler deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkan Yardımcıları Fedai Kılıç ve Ferruh Atabey, Fen İşleri Müdürü Fahri Kaya, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren personelleri destek olmak ve depremden etkilenen vatandaşların yaralarını bir nebze de olsa sarmak amacıyla bölgeye gitti.

