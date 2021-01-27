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Ortaca’da fırtına seralara zarar verdi

27.01.2021 19:03 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Ortaca ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı seralarda hasar meydana geldi.Dalaklı ve Karaburun mahallelerinde gece başlayan şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle seralar zarar gördü.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı seralarda hasar meydana geldi.
Dalaklı ve Karaburun mahallelerinde gece başlayan şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle seralar zarar gördü. Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ve beraberindeki heyet, ilçe genelinde yaşanan hava muhalefeti sebebiyle zarar gören seraların durumunu yerinde inceledi.
Hasar gören alanların bakım ve onarımı için, Başkan Uzundemir’in talimatlarıyla belediyeye bağlı Fen İşleri Müdürlüğünce vatandaşlara destek verildi. Başkan Uzundemir, bölgede yaşanan hava muhalefeti sebebiyle zarar gören tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü de seralarda hasat tespit ve yenileme çalışmalarını takip etti. Seraların hortum ve aşırı rüzgardan zarar gördüğünü belirten Çöllü, “Dalaklı Mahallesi’nde 4 bin 600 metre kare seranın 2 buçuk dönümü olduğu gibi çöktü. Üründe zarar gördü. Çiftçimiz hem sera, üzerindeki naylon ve domatesi büyük zarar gördü. Allah’tan TARSİM sigortası olduğu için bir miktar zararını karşılayabilecek. Ama söylendiği gibi ürün yetiştirmek ucuz değil, ne zorluklarla domates yetiştirildiğini görüyoruz. Allah çiftçimize başka afet vermesin” dedi.
Rüzgar nedeniyle serası yıkılan Uğur Karacamuz, sabah saatlerinde hortumun, seranın 2 buçuk dönümüne zarar verdiğini söyledi.

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