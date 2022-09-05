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Ortahisar Belediyesi Creatiny Roket Takımı TEKNOFEST KARADENİZ'de ikincilik elde etti

05.09.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ortahisar Belediyesi Creatiny Roket Takımı TEKNOFEST KARADENİZ'de ikincilik elde etti

Ortahisar Belediyesi Creatiny Roket Takımı'nın, TEKNOFEST KARADENİZ'de "Yüksek İrtifalı Roket Yarışması" kategorisinde ikincilik elde ettiği bildirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Ortahisar Belediyesi Creatiny Roket Takımı'nın kaptanı Umut Genç ve takım üyeleri, Ortahisar Belediyesi Meclis Toplantısına davet edildi.

Yarışma ve çalışmalarıyla ilgili üyelere bilgi veren Genç, Ortahisar Belediyesinin desteğiyle Trabzon'da ilk olan yüksek irtifalı roket ürettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu destekle bu sene üç kategori için üç farklı roket ürettik. Bu roketlerimizin en ilgi çekeni 4 Ağustos'ta Aksaray'da uçurduğumuz ve yine Trabzon'da bir ilk olma özelliği taşıyan yüksek irtifalı roketimizdi. Bu roketimizi ROKETSAN ve Selçuk Bayraktar gözetiminde yine 20 bin feet irtifaya çıkardık ve başarılı bir şekilde kurtardık. Bu hususta TEKNOFEST'te şampiyon olarak ödüllendirildik. Yarışmanın tek başarılı roketi olarak Trabzon'da ürettiğimiz 'Fırtına A' isimli yüksek irtifalı roketimiz oldu ve ödüle hak kazandı. Tabi bu sene tek roketimiz bu değildi. Yine 10 bin feet irtifaya ulaşan roketimiz uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Buna ek olarak tasarımını tamamlamış olduğumuz dikey iniş kabiliyeti olacak roketimizi ileriki senelerde inşallah üretime koyacağız. Bu roketimizin tasarımını tamamladık."

Genç, halihazırda insansız hava araçları, denizaltı araçları ve otonom su üstü tekneleri başta olmak üzere 7 proje yürüttüklerini, Trabzon'da roket şirketi kurmak istediklerini sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Creatiny Roket Takımı'nın çalışmalarından gurur duyduğunu dile getirerek, "Takımımız inşallah aynı anlayışla başarmaya devam edecek. Gerçekten de hepsiyle gurur duyuyorum. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin böyle çalışmalar yapması bizi gururlandırıyor. Hepinizi bir kez daha tebrik ediyorum." dedi.

Başkan Genç, Creatiny Roket Takımı üyelerini kürsüye davet ederek, siyasi partilerin meclis grup başkanvekilleriyle plaket takdim etti.

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