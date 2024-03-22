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Ortak alanların temiz kullanılmasına yönelik çağrı

İHA İHA
22.03.2024 10:30
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Bilecik Belediye Başkanlığı, ortak alanların korunması ve temiz tutulması uyarısında bulundu.

Ortak alanların temiz kullanılmasına yönelik çağrı

Bilecik Belediyesi’nden yapılan açıklamada, şehirdeki park ve oyun alanlarındaki çevre kirliliğine dikkat çekilerek, park ve oyun alanlarının korunması gerektiği belirtildi.

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden yapılan bilgilendirici açıklamada konu hakkında şu bilgilere yer verildi: "Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak yarınlarımızın mimarları çocuklarımızın eğlenceli ve keyifli zaman geçirmeleri amacıyla parklarımızda yenileme, düzenleme, bakım ve temizlik çalışmaları belirli takvim dahilinde gerçekleştirilmektedir. Çalışmalarımız kapsamında ayrıca yeni oyun alanlarını da mahallelerimizdeki çocuklarımızın hizmetine sunuyoruz. Yeşil Bilecik’imizdeki park ve oyun alanlarının bakımı ve temizliği bizler için çok önemlidir. Bu açıdan çocuklarımız için park ve oyun alanlarını temiz tutmamız ve korumamız çok faydalı olacaktır."
Açıklamada mahalle sakinlerinin konu hakkında daha duyarlı olmaları istenirken, "Tüm vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını, çevre kirliliği oluşturacak davranışta bulunmamalarını rica ediyoruz. Oyun ve park alanlarında çekirdek ve içecek kutuları gibi atıkların atılmaması, oyun grupları ve oturma banklarının da korunması en temel insani vazifelerimiz arasında yer almaktadır. Belediyenin ilgili birimleri tarafından birçok park ve oyun alanlarında günde iki kez temizlik yapılmaktadır. Ancak bu konudaki fazla mesai, hem iş gücü kaybı hem de kamu mallarının zarar görmesine yol açmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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