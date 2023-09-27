EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Ortak sınav ne zaman yapılacak, hangi tarihte? MEB'den son dakika açıklaması, ortak sınav detayları netleşti

Ortak sınav ne zaman yapılacak, hangi tarihte? MEB'den son dakika açıklaması, ortak sınav detayları netleşti

27.09.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ortak sınav ile ilgili son dakika açıklaması MEB tarafından yapıldı. Ortaokul ve liselerde uygulanacak olan sınava ilişkin detaylar netleşti. Peki, Ortak sınav ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Ortak sınav dersleri nelerdir? İşte MEB'den gelen son dakika açıklaması...

Ortak sınav ile ilgili detaylar netleşti. Konuya ilişkin son dakika açıklaması MEB tarafından yapıldı. Birçok kişi arama motorlarında, "2023 ortak sınav ne zaman yapılacak,?" sorusuna yanıt arıyor. İşte MEB tarafından yapılan son dakika 'ortak sınav' açıklaması...

ORTAK SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Ortak sınav tarihi öğrenciler tarafından merak edildi.

  1. sınıf ve 9. sınıf öğrencileri bu yıl ortak sınavlarla tanışacak. 6. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları ile 2. dönem 1. yazılıları; 9. sınıfların Türk dili ve edebiyatı ve matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları ile 2. dönem 1. yazılıları ortak yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 6'ncı sınıf Türkçe ve matematik ile 9'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri için 1'inci dönem 2'nci ortak yazılı sınav tarihleri 26-27 Aralık 2023 olarak belirlendi.

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ortak sınav haftası uygulaması kapsamında genelge yayımlandı. Buna göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1'inci dönem 2'nci yazılı sınavları; 6'ncı sınıf Türkçe ve Matematik dersleri için 26 Aralık Salı günü, 9'uncu sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik dersleri için 27 Aralık Çarşamba günü ülke genelinde ortak yapılacak.

9 Eylül 2023'te yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar, sınıf veya alan zümreleri ve ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.

MEB'DEN AÇIKLAMA

MEB'den yapılan açıklamada "Ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak. Gerekli altyapı hazırlandıktan sonra bu sınavlarda da açık uçlu sorular kullanılabilecek. Bunun dışında kalan tüm ortak yazılı sınavlar ile diğer tüm yazılı sınavların soruları açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak" denildi.

Bakanlık, ülke genelinde yapılacak ortak yazılı sınavların hangi kademelerde, hangi derslerde ve hangi tarihte yapılacağına ilişkin kararın yer aldığı resmi yazıyı illere gönderdi.

Yazıda, ortak sınavlara ilişkin, “2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde ortak olarak yapılacaktır.” ifadesi kullanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Açık uçlu soru' kararı! Ortak sınav tarihleri tatil olacak mı?'Açık uçlu soru' kararı! Ortak sınav tarihleri tatil olacak mı?
Yeni karar Resmi Gazete'de! Yeni karar Resmi Gazete'de!
Merakla bekleniyordu! ÖSYM duyurduMerakla bekleniyordu! ÖSYM duyurdu
Anahtar Kelimeler:
son dakika meb

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Elindeki silahla damadı vurdu! Hiçbir şey olmamış gibi dans etti

Elindeki silahla damadı vurdu! Hiçbir şey olmamış gibi dans etti

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Ayı piknik masasını bastı! Dakikalarca hareket etmeden beklediler

Ayı piknik masasını bastı! Dakikalarca hareket etmeden beklediler

Acı içinde yardım istedi! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Acı içinde yardım istedi! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.