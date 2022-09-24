Ortalığı karıştıran iddia! Hadise’nin Reza Zarrab’la görüştüğü iddialarını İbrahim Tatlıses yalanladı

Şarkıcı Hadise özel hayatındaki gelişmelerle magazin gündeminde uzun süredir yer alıyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında iş insanı Mehmet Dinçerler ile hayatını birleştiren Hadise, 4 aylık evliliğinde boşanmaya karar verdiklerini açıkladı. Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" açıklamasında bulundu. Söylemezsem Olmaz programında boşanma aşamasında olan Hadise’nin bir dönem yasak aşk yaşadığı iddia edilen Reza Zarrab ile görüştüğü iddia edildi. Programda konuşulan iddiaya İbrahim Tatlıses canlı yayına bağlanarak cevap verdi.

“KİMSEYLE OLMA DURUMU YOK”

Bircan Bali’nin sunuculuğunu üstlendiği Arto ve Seren Serengil’in yorumculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programında Hadise hakkında herkesi şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Program yorumcusu Arto " Hadise, Reza Zarrab ile görüşmeye başladı. Hadise ismini temizlemek için Mehmet Dinçerler ile evlendi" dedi. Hatta Zarrab'ın yeni adıyla Hadise'yi takip ettiği öne sürüldü.

İbrahim Tatlıses ise programın yayınlandığı esnada Seren Serengil'i arayarak haberlerin doğru olmadığını ve tamamen yalan olduğunu söyledi. Tatlıses'le konuştuktan sonra konuyla ilgili herkese açıklama yapan Seren Serengil, "İbrahim Tatlıses, Reza'yı oğlu gibi sever biliyorsunuz. Ameliyatını filan Reza yaptırmıştı. İbrahim Bey, bu haberlerin doğru olmadığını, Reza'nı ne Hadise'yle, ne Ebru'yla ne de başka biriyle olma durumunun olmadığını söyledi" ifadelerinde bulundu.

