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Ortalığı yakmaya geliyorlar... Scenes from a Marriage dizisinden ilk görüntüler heyecanı arttırdı

23.02.2021 10:18 | Son Güncelleme:
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Ortalığı yakmaya geliyorlar... Scenes from a Marriage dizisinden ilk görüntüler heyecanı arttırdı

Jessica Chastain ve Oscar Isaac’li Scenes from a Marriage dizisinden ilk görüntüler, HBO’nun gelecek yapımlarından oluşan tanıtım videosunda ortaya çıktı.

HBO birbirinden iddialı yapımları önümüzdeki günlerde peş peşe yayınlamaya başlayacak. Bu yıl ekrana gelecek olan yapımları tanıtan yeni bir video yayınlayan HBO’nun videosunda kanalın merakla beklenen Scenes from a Marriage dizisinden ilk görüntüler dikkat çekti.

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SCENES FROM A MARRİAGE HAKKINDA

Ingmar Bergman‘ın filmografisindeki en önemli yapımlardan biri olan ve kendisinden sonra gelen pek çok yapıma ilham veren Bir Evlilikten Manzaralar – Scener ur ett äktenskap‘ın kaynaklık ettiği dizi, 2021 yılında HBO‘da yayınlanacak yapımlar arasında yer alıyor. Dizinin başrollerinde Jessica Chastain ve Oscar Isaac’e Nicole Beharie, Corey Stoll ve Tovah Feldshuh eşlik ediyor.

Yayınlanan tanıtım niteliğindeki kısa fragmanda, Mare of Easttown gibi merakla beklenen yapımlardan ve Succession dizisinin yeni sezonundan da görüntüler bulunuyor.

Hagai Levi‘nin yazıp yönettiği dizi, daha önce A Most Violent Year filminde birlikte çalışan Oscar Isaac ve Jessica Chastain’i yeniden bir araya getirmesiyle merak uyandırıyor. İlk olarak 1973 yılında altı bölümlük bir mini dizi olarak yayınlanan, bir sonraki yıl film olarak kurgulanmış versiyonuyla sinemalara konuk olan Scener ur ett äktenskap’tan uyarlanan dizi, uyarlandığı eserdeki gibi aşk, nefret, tutku, tek eşlilik, evlilik ve boşanma gibi konuları bir çiftin dağılmakta olan evliliği üzerinden anlatacak.

Dizinin yayın tarihi henüz belirsizliğini koruyor.

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