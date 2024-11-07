Ortalık ayağa kalkacak! Galatasaray'dan tıpkı Osimhen transferi gibi bir hamle geliyor! Bu kez gözler Bayern Münih'in yıldızına çevrildi...

Sezon başında yaptığı Victor Osimhen transferi ile futbol dünyasını sarsan Galatasaray, yeni sezonda benzer bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

LEROY SANE İLE TEMASLAR BAŞLADI

Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Sane ile görüşmelere başlayan Galatasaray, Alman oyuncunun sözleşmesinin sona erecek olmasını değerlendiriyor. Henüz Bayern ile sözleşme imzalamayan Sane için ilgisini duyuran sarı-kırmızılılar beklemeye geçti.

SANE SICAK BAKIYOR

Türkiye'de oynamaya sıcak bakan Sane'nin Avrupa'dan istediği teklifi alamaması durumunda Galatasaray'a gelebileceği yazıldı. Bu olayın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Osimhen transferinde olduğu gibi heyecanlandı.