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Ortalık ayağa kalkacak! Galatasaray'dan tıpkı Osimhen transferi gibi bir hamle geliyor! Bu kez gözler Bayern Münih'in yıldızına çevrildi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.11.2024 14:31
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Galatasaray'dan ortalığı ayağa kaldıracak bir hamle daha gelebilir... Sezon başında Osimhen hamlesiyle dünyada da gündem olan Galatasaray, Bayern Münih ile sözleşmesi bitecek Leroy Sane ile temas halinde. İşte detaylar...

Ortalık ayağa kalkacak! Galatasaray'dan tıpkı Osimhen transferi gibi bir hamle geliyor! Bu kez gözler Bayern Münih'in yıldızına çevrildi...
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Sezon başında yaptığı Victor Osimhen transferi ile futbol dünyasını sarsan Galatasaray, yeni sezonda benzer bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

LEROY SANE İLE TEMASLAR BAŞLADI

Leroy_Sane

Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Sane ile görüşmelere başlayan Galatasaray, Alman oyuncunun sözleşmesinin sona erecek olmasını değerlendiriyor. Henüz Bayern ile sözleşme imzalamayan Sane için ilgisini duyuran sarı-kırmızılılar beklemeye geçti.

SANE SICAK BAKIYOR

Arsenal-and-newcastle-to-go-head-to-head-for-leroy-sane

Türkiye'de oynamaya sıcak bakan Sane'nin Avrupa'dan istediği teklifi alamaması durumunda Galatasaray'a gelebileceği yazıldı. Bu olayın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Osimhen transferinde olduğu gibi heyecanlandı.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Osimhen
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