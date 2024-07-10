SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. ''Ortalıkta adam kalmadı'' diyen Hafsanur Sancaktutan'ın fotoğrafına Barış Alper Yılmaz beğenisi

''Ortalıkta adam kalmadı'' diyen Hafsanur Sancaktutan'ın fotoğrafına Barış Alper Yılmaz beğenisi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.07.2024 18:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Magazin dünyasının ünlü isimlerinden Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz günlerde aşk hayatıyla ilgili sorulan soruya ilginç bir yanıt vermişti. Kısa süre içinde gündem olan güzel oyuncunun son fotoğrafını Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz beğendi.

''Ortalıkta adam kalmadı'' diyen Hafsanur Sancaktutan'ın fotoğrafına Barış Alper Yılmaz beğenisi

"Son Yaz" dizisinde gösterdiği performansla gündemden düşmeyen Hafsanur Sancaktutan, son olarak ''Ya Çok Seversen'' isimli dizide rol almıştı. Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz günlerde aşk hayatıyla ilgili ilginç bir açıklama yapmıştı.

"ADAM KALMADI"

Arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye giden Hafsanur Sancaktutan'a sorulan aşk hayatı sorusuna, "Ortalıkta adam kalmadı" diyerek cevap vermesi sosyal medyada gündem olmuştu.

BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN HAMLE

Screenshot_1

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Hafsanur Sancaktutan'ın son fotoğrafını beğendi ve dedikodulara sebep oldu.

Euro 2024
Arda Turan'dan Serdar Ali Çelikler'e yanıt gecikmediArda Turan'dan Serdar Ali Çelikler'e yanıt gecikmedi
Anahtar Kelimeler:
Hafsanur Sancaktutan Barış Alper Yılmaz galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Milyonlarca vatandaş bekliyordu, işte hükümetin son asgari ücret kararı!

Milyonlarca vatandaş bekliyordu, işte hükümetin son asgari ücret kararı!

Savaş çanları çalıyor! İsrail uçakları Beyrut'ta alçak uçuş gerçekleştirdi

Savaş çanları çalıyor! İsrail uçakları Beyrut'ta alçak uçuş gerçekleştirdi

Arda Güler'in Real Madrid'deki forma numarası değişti!

Arda Güler'in Real Madrid'deki forma numarası değişti!

Mourinho'nun bir telefonu yetti! F.Bahçe'den 'KAP' bekleniyor

Mourinho'nun bir telefonu yetti! F.Bahçe'den 'KAP' bekleniyor

İspanya'dan Acun Ilıcalı'ya yalanlama! "Şaşkınlık içerisindeler"

İspanya'dan Acun Ilıcalı'ya yalanlama! "Şaşkınlık içerisindeler"

Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine adliyede ifade verdi

Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine adliyede ifade verdi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.