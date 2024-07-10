''Ortalıkta adam kalmadı'' diyen Hafsanur Sancaktutan'ın fotoğrafına Barış Alper Yılmaz beğenisi

"Son Yaz" dizisinde gösterdiği performansla gündemden düşmeyen Hafsanur Sancaktutan, son olarak ''Ya Çok Seversen'' isimli dizide rol almıştı. Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz günlerde aşk hayatıyla ilgili ilginç bir açıklama yapmıştı.

"ADAM KALMADI"

Arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye giden Hafsanur Sancaktutan'a sorulan aşk hayatı sorusuna, "Ortalıkta adam kalmadı" diyerek cevap vermesi sosyal medyada gündem olmuştu.

BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN HAMLE

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Hafsanur Sancaktutan'ın son fotoğrafını beğendi ve dedikodulara sebep oldu.

