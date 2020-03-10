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Ortaokullar arasında ‘14’ncü Millî Kültür Yarışması’nın 2’nci turu yapıldı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 10.03.2020 10:03 | Son Güncelleme

Eskişehir Türk Ocağı’nın 14’üncüsünü gerçekleştirdiği Ortaokullar arası “Millî Kültür Yarışması’nın ikinci eleme turu, farklı salonlarda eşzamanlı olarak başladı.Çok çekişmeli geçen ve 15 sorunun sorulduğu ikinci turun sonunda; yarışmacı okullardan 4’ü finale kalarak, 21 Mart’ta yapılacak final yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Eskişehir Türk Ocağı’nın 14’üncüsünü gerçekleştirdiği Ortaokullar arası “Millî Kültür Yarışması’nın ikinci eleme turu, farklı salonlarda eşzamanlı olarak başladı.
Çok çekişmeli geçen ve 15 sorunun sorulduğu ikinci turun sonunda; yarışmacı okullardan 4’ü finale kalarak, 21 Mart’ta yapılacak final yarışmasına katılmaya hak kazandı. ‘Milli Kültür Yarışması’ 2’nci turu neticelendi. Buna göre; Cahit Zarifoğlu, Gülay Kanatlı, Murat Atılgan ve Özel Şehir Koleji Ortaokulları finale kaldılar.
Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, ‘’Eskişehir Türk Ocağı olarak yarışmaya katılan bütün öğrencilerimizi, ailelerini ve onları yetiştiren öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi can-ı gönülden tebrik eder, katkılarından dolayı hepsine teşekkür ederiz. Final Yarışması, 21 Mart’ta gerçekleştirilecektir’’ dedi.

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