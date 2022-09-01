Ortaokullar ne zaman açılacak? Ara ve yarıyıl tatilleri ne zaman? MEB ile 2022-2023 eğitim ve öğretim takvimi!

MEB 2022-2023 takvimi bir çok kişi tarafından merak edildi. Öğrenci, veli ve okul çalışanlarının yakından takip ettiği okulların açılma tarihi arama motorlarında sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022-2023 eğitim öğretim tatil tarihleri ile ilgili açıklamada bulundu. Bu açıklama ile yeni eğitim dönemi için tarihler belli oldu. İşte 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi...

ORTAOKUL, İLKOKUL VE LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin netleştiğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, yaz tatilinin ise 16 Haziran 2023’de başlayacağını belirtti. Buna göre ortaokul, ilkokul ve liselerin 12 Eylül 2022 Pazartesi günü ilk ders zili çalacak.

Öğretmenlerin mesleki çalışmalarının, 1 Eylül’de başlayacağı belirtildi.

Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası uygulanacak. Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olarak belirlendi.

2022 ARA VE YARIYIL TATİLLERİ NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan’da gerçekleştirilecek.

Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.



