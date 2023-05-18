Örtbas nasıl yazılır, örtbas yazımı nasıl olmalıdır? Örtbas ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Örtbas sözcüğü dilimizde çok sık kullanılan kelimelerden biridir. Kökeni Türk dili olan bu sözcüğün yazımında çok sık hata yapılmaktadır. Dilimizde özellikle iki sözcükten meydana gelen kelimelerin yazımında sık sık yanlış yazıma rastlanır. Örtbas kelimesi de pek çok kişi tarafından hatalı yazılan sözcükler arasında yer alır. Sözcüklerin doğru yazılışını öğrenmek için yazım kılavuzlarından yararlanılması önemlidir.

Türkçemizde çok fazla sözcük mevcuttur. Bundan dolayı bazı kelimelerin yazımında sık sık hata yapılır. Örtbas kelimesi de imlasında en yaygın hata yapılan sözcüklerden biridir. Bu sözcük içerisinde ört ve bas olmak üzere iki hece bulunmaktadır. Örtbas yazımı ile ilgili en doğru bilgiyi online yazım kılavuzu olarak öne çıkan Türk Dil Kurumu verir. Kelimeleri kullanırken ne anlama geldiğini bilerek kullanmak gerekir. Buna göre örtbas TDK sözlüğe göre şu anlamı taşır:

(İsim) Herhangi bir durumun ya da olayın duyulmasını engellemeye çalışmak, yayılmasını önlemek

Dil bilgisi konularında ayrı bir öneme sahip olan başlıklardan biri birleşik kelimelerdir. Örtbas sözcüğü de bunlardan biridir. Bir ya da iki ögesinde emir kipi kullanılan sözcükler çoğunlukla bitişik yazılmaktadır. Bu bağlamda "Örtbas bitişik mi yazılır?" sorusunun yanıtına evet diyebiliriz. Bu kelime içerisinde geçen ört ve bas heceleri, emir kipi olarak karşımıza çıkar. Bu yüzden örtbas kelimesinin her daim birleşik bir biçimde kullanılması gerekmektedir.

Örtbas ayrı mı yazılır?

Ört ve bas heceleri ayrı ayrı ele alındığında her ikisi de farklı bir eylemi ifade etmektedir. Örtbas sözcüğünde geçen bu heceler, emir kipi olarak kullanılmaktadır. Dil bilgisi kuralları baz alındığında bu tarz kelimelerde geçen emir kiplerinin her zaman bitişik yazıldığı görülmektedir. Sözcüklerin yazımıyla ilgili sorgulama fırsatı sunan online sitelerin başında TDK gelmektedir. Örtbas TDK’ye göre birleşik yazılması gereken kelimeler arasındadır. Bu kelimenin ört bas şeklinde hecelere ayrılması yazım hatası olarak kabul edilir. Buna göre örtbas doğru yazılışı şöyledir:

• Örtbas (doğru kullanım)

• Ört bas (yanlış kullanım)