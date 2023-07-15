Örümcek Adam: Evden Uzakta konusu nedir? Örümcek Adam: Evden Uzakta oyuncuları kimler? Aksiyon severler ekran başına!

Örümcek Adam: Evden Uzakta Marvel Sinematik Evreni'nin 23. filmidir. Kadrosunda Tom Holland, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal gibi oyuncuları bulunduran Örümcek Adam: Evden Uzakta filminin yönetmen koltuğunda Jon Watts oturuyor. İşte Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi ile ilgili detaylar...
Marvel Sinematik Evreni'nin 23. filmi olan Örümcek Adam: Evden Uzakta, Endgame'de yaşananlar sonrası tekrar ayaklarının üzerinde durmaya çalışan Peter Parker'ın, okul arkadaşlarıyla gittiği Avrupa gezisi sırasında Nick Fury'nin gizemli bir görevi üzerine yıkmasıyla gelişen olayları konu ediniyor. Peter’ın evden uzakta arkadaşlarını koruması, dünyayı kurtarması, sadece kendisinin üstesinden gelebileceği bir zorluğa göğüs germesi ve Örümcek-Adam’ın yazgısını kabullenmesi gerekecektir.
Tom Holland - Örümcek Adam/Peter Parker
Jake Gyllenhaal - Mysterio
Zendaya - Michelle Jones
Samuel L. Jackson - Nick Fury
Cobie Smulders - Maria Hill
Jon Favreau - Happy Hogan
J. B. Smoove - Julius Dell
Jacob Batalon - Ned Leeds
Martin Starr - Roger Harrington
Marisa Tomei - May Parker
J. K. Simmons - J. Jonah Jameson
Tony Revolori - Flash
Angourie Rice - Betty Brant
Ben Mendelsohn - Talos
Sharon Blynn - Soren