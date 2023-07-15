Örümcek Adam: Evden Uzakta konusu nedir? Örümcek Adam: Evden Uzakta oyuncuları kimler? Aksiyon severler ekran başına!

Örümcek Adam: Evden Uzakta Marvel Sinematik Evreni'nin 23. filmidir. Kadrosunda Tom Holland, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal gibi oyuncuları bulunduran Örümcek Adam: Evden Uzakta filminin yönetmen koltuğunda Jon Watts oturuyor. İşte Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi ile ilgili detaylar...

ÖRÜMCEK ADAM: EVDEN UZAKTA KONUSU NEDİR?

Marvel Sinematik Evreni'nin 23. filmi olan Örümcek Adam: Evden Uzakta, Endgame'de yaşananlar sonrası tekrar ayaklarının üzerinde durmaya çalışan Peter Parker'ın, okul arkadaşlarıyla gittiği Avrupa gezisi sırasında Nick Fury'nin gizemli bir görevi üzerine yıkmasıyla gelişen olayları konu ediniyor. Peter’ın evden uzakta arkadaşlarını koruması, dünyayı kurtarması, sadece kendisinin üstesinden gelebileceği bir zorluğa göğüs germesi ve Örümcek-Adam’ın yazgısını kabullenmesi gerekecektir.

ÖRÜMCEK ADAM: EVDEN UZAKTA OYUNCULARI KİMLER?

Tom Holland - Örümcek Adam/Peter Parker

Jake Gyllenhaal - Mysterio

Zendaya - Michelle Jones

Samuel L. Jackson - Nick Fury

Cobie Smulders - Maria Hill

Jon Favreau - Happy Hogan

J. B. Smoove - Julius Dell

Jacob Batalon - Ned Leeds

Martin Starr - Roger Harrington

Marisa Tomei - May Parker

J. K. Simmons - J. Jonah Jameson

Tony Revolori - Flash

Angourie Rice - Betty Brant

Ben Mendelsohn - Talos

Sharon Blynn - Soren

