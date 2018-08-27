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Oryantal Didem'den tavsiye! Beni izlemeden doktora görünün...

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.08.2018 09:54 | Son Güncelleme

Oryantal Didem ve aranjör Ozan Çolakoğlu önceki gün, 'Azka Yaz Konserleri' kapsamında Azka Otel’de sahne aldı. Didem, "Beni izlemeye gelmeden önce doktor kontrolünden geçmelerini ve tansiyonlarını ölçtürmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Oryantal Didem'den tavsiye! Beni izlemeden doktora görünün...

Son dönemlerin en gözde oryantali Didem ve aranjör Ozan Çolakoğlu önceki gün, 'Azka Yaz Konserleri' kapsamında Azka Otel’de sahne aldı. Sahneye önce çıkarak gecenin startını veren Didem, kıvrak danslarıyla kendisini izlemeye gelenler için görsel bir şova imza attı.

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Didem, "Şovuma gelen misafirleri daha öncesinden uyarıyorum. Beni izlemeye gelmeden önce doktor kontrolünden geçmelerini ve tansiyonlarını ölçtürmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

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Sahneye önce çıkarak gecenin startını veren Didem, kıvrak danslarıyla kendisini izlemeye gelenler için görsel bir şova imza attı.

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Didem, "Şovuma gelen misafirleri daha öncesinden uyarıyorum. Beni izlemeye gelmeden önce doktor kontrolünden geçmelerini ve tansiyonlarını ölçtürmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

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Programının ikinci yarısında Çolakoğlu dj kabinine geçti. 'Playlist'i ile mekanı dolduran tatilcileri coşturan Çolakoğlu, özellikle eşi Gülşen’e eşlik ettiği, 'Büyük Hatırın Var' şarkısını çalarken kendinden geçti.

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Anahtar Kelimeler:
oryantal didem ozan çolakoğlu

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Hepi topu dansözsün ya bu ne özgüven.
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