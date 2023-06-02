MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oryantal Didem'den tepki çeken sözler! "Zengin adamlar kokuyor. Fakirler..."

Oryantal Didem'den tepki çeken sözler! "Zengin adamlar kokuyor. Fakirler..."

02.06.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dansözlüğün yanı sıra şarkıcılık yapmaya da başlayan Didem Kınalı tepki çeken sözler söyledi. İbo Show ile tanınan Didem Kınalı, 2. Sayfa'ya konuşarak "Beni hep fakir erkekler buluyor. Zengin adamlar da kilolu, çirkin, yaşlı ve kokuyorlar" dedi.

Oryantal Didem'den tepki çeken sözler! "Zengin adamlar kokuyor. Fakirler..."

İbo Show ile yıldızı parlayan oryantal Didem Kınalı son dönemde şarkıcılık yaparak gündeme gelmeye başlamıştı. Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan oryantal Didem Kınalı son olarak açıklamalarıyla tepki çekti.

Didem Kınalı 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada "Zengin adamlar çirkin, yaşlı, kokuyor böyle puro var ya onlardan içiyorlar iğrenç ya da çok güzel oluyor çok yakışıklı oluyor nerede fakir var nerede fukara var beni buluyor" dedi.

fgfhfh

Oryantalin bu sözleri sosyal medyada tepki çekti. Kınalı'nın sözlerini dinleyenler "Terbiyesizlikte cahillikte sınır tanımamış bir arkadaş", "Çok yanlış ve hadsiz bir konuşma", "Saçmalamış" yorumlarında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Transparan giyip dekolteli pozlarıyla mest etti! Beğeni yağdı Transparan giyip dekolteli pozlarıyla mest etti! Beğeni yağdı
Göğüs dekolteli poz verdi! Beğeni yağdıGöğüs dekolteli poz verdi! Beğeni yağdı
Seçim sonrası tatil pozuna ilginç öneri! "Ekonomi kötü demek yerine..."Seçim sonrası tatil pozuna ilginç öneri! "Ekonomi kötü demek yerine..."
Anahtar Kelimeler:
Didem Kınalı sosyal medya söyledi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan 2 kez görüştü: Sonunda kararını verdi! Ekonomi yönetimi...

Erdoğan 2 kez görüştü: Sonunda kararını verdi! Ekonomi yönetimi...

Kılıçdaroğlu'ndan kurultay ve ‘kulis yapmayın’ talimatı!

Kılıçdaroğlu'ndan kurultay ve ‘kulis yapmayın’ talimatı!

Büyükçekmece'deki TV kulesi icralık oldu! Fiyatı dudak uçuklattı

Büyükçekmece'deki TV kulesi icralık oldu! Fiyatı dudak uçuklattı

Sıfır otomobillerini beklerken kur zammı geldi! Fiyat artışı 150 bin TL'yi buldu

Sıfır otomobillerini beklerken kur zammı geldi! Fiyat artışı 150 bin TL'yi buldu

'Saksı' örneği verip çağrı yaptı: Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na sert çıkış!

'Saksı' örneği verip çağrı yaptı: Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na sert çıkış!

İmam ve eşi evlerinde öldürüldü! Katil zanlısının kimliği şoke etti

İmam ve eşi evlerinde öldürüldü! Katil zanlısının kimliği şoke etti

İlginizi Çekebilir

Uçak tuvaletinde sigara içen adamın cezası ağır oldu

Uçak tuvaletinde sigara içen adamın cezası ağır oldu

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Yasak aşk skandalı! Evli gardiyanın ve mahkumun ilişkisi olay oldu

Yasak aşk skandalı! Evli gardiyanın ve mahkumun ilişkisi olay oldu

Ev sahibi “Evimde fuhuş yapıyorsunuz” diyerek saldırdı

Ev sahibi “Evimde fuhuş yapıyorsunuz” diyerek saldırdı

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.