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Oryantiring müsabakaları tamamlandı

04.02.2021 16:01 | Son Güncelleme:
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Oryantiring İl Temsilciliği 2020-2021 yılı faaliyet programında yer alan “Yeni Yıla Merhaba Oryantiring Müsabakaları” sona erdi.Talas Tablakaya Belediye Konağı önünden başlayan müsabakalarda 80 sporcu harita yardımı ile zamana karşı yön bulmaya çalıştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Oryantiring İl Temsilciliği 2020-2021 yılı faaliyet programında yer alan “Yeni Yıla Merhaba Oryantiring Müsabakaları” sona erdi.
Talas Tablakaya Belediye Konağı önünden başlayan müsabakalarda 80 sporcu harita yardımı ile zamana karşı yön bulmaya çalıştı. Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, düzenlenen Oryantiring müsabakasında dereceye giren sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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