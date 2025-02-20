Osayi Samuel, Fenerbahçeli taraftarlara saldıran Belçikalı tribünlere daldı! Takım arkadaşları zor sakinleştirdi...

Anderlecht Stadı'ndaki karşılaşmada Fenerbahçe'nin 4. dakikada attığı golün ardından Anderlecht tribünlerinde arbede yaşandı. Müsabakanın hakemi, 6. dakikada oyunu durdurmasının ardından tribünlere anonsla uyarı yapıldı.

IRKÇI DAVRANIŞ VE SALDIRI

Stat ekranlarında bu sırada "Bazı seyircilerin maçı olumsuz etkileyen ırkçı davranışları nedeniyle hakem maçı durdurmak zorunda kalabileceğini belirtmiştir. Seyircilerin ırkçı davranışlara devam etmesi durumunda maçın durdurulacağından ve tatil edilebileceğinden kuşkunuz olmasın." ifadesi yer aldı. Bu açıklamanın ardından tribünde yer alan Fenerbahçeli taraftarlara saldırıldığı öğrenildi.

Tribündeki arbedenin sona ermesine rağmen İsviçreli hakem soyunma odasına gitti.

Hakemin bir süre sonra sahaya dönmesinin ardından karşılaşma, 6. dakikadan devam etti.

OSAYI SAMUEL DAYANAMADI

Tribünde yaşanan arbedeye yakından tanıklık eden Fenerbahçe'nin yıldızı Osayi Samuel, güvenlik güçlerinin yanına giderek saldırının yapıldığı yeri işaret etti. Sonrasında bir kez daha tribüne gitme atağı yapan Osayi Samuel'i takım arkadaşları sakinleştirdi.