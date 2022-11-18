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Osayi Samuel'in performansı kafa karıştırdı! Penaltı yaptırdı ama sahanın en iyisi seçildi

18.11.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yükselen yeteneği Osayi Samuel, ilk kez formasını giydiği Nijerya Milli Takımı'nda çıktığı ilk maçta penaltı yaptırdı. Portekiz ile karşılaşan Nijerya, sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. Osayi Samuel'in maç boyunca iyi bir performans sergilemesi dikkatlerden kaçmadı.

Osayi Samuel'in performansı kafa karıştırdı! Penaltı yaptırdı ama sahanın en iyisi seçildi

Dünya Kupası öncesi son maçlarını oynayan ekipler hazırlıklarına devam ediyor. Nijerya ile karşı karşıya gelen Portekiz, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

ÇIKTIĞI İLK MAÇTA PENALTI YAPTI

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Osayi Samuel'in 90 dakika sahada kaldığı mücadele Nijerya'nın kötü oyunu ekranlara yansıdı. Takımının aksine çok iyi bir performans ortaya koyan Samuel, girdiği 8 ikili mücadelenin 7'sini kazandı. Çıktığı ilk maçta penaltı yapan Osayi Samuel, büyük bir üzüntü yaşadı.

SAHANIN EN İYİSİ SEÇİLDİ

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Osayi Samuel'in yaptığı penaltıyı gole çeviremeyen Portekiz, yine de sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmasını bildi. Samuel ayrıca 8.4 reyting ile sahanın en çok reyting alan oyuncusu oldu.

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Nijerya Bright Osayi-Samuel osayi samuel ceza

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