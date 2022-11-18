Osayi Samuel'in performansı kafa karıştırdı! Penaltı yaptırdı ama sahanın en iyisi seçildi

Dünya Kupası öncesi son maçlarını oynayan ekipler hazırlıklarına devam ediyor. Nijerya ile karşı karşıya gelen Portekiz, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

ÇIKTIĞI İLK MAÇTA PENALTI YAPTI

Osayi Samuel'in 90 dakika sahada kaldığı mücadele Nijerya'nın kötü oyunu ekranlara yansıdı. Takımının aksine çok iyi bir performans ortaya koyan Samuel, girdiği 8 ikili mücadelenin 7'sini kazandı. Çıktığı ilk maçta penaltı yapan Osayi Samuel, büyük bir üzüntü yaşadı.

SAHANIN EN İYİSİ SEÇİLDİ

Osayi Samuel'in yaptığı penaltıyı gole çeviremeyen Portekiz, yine de sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmasını bildi. Samuel ayrıca 8.4 reyting ile sahanın en çok reyting alan oyuncusu oldu.

