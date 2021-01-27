Fenerbahçe’nin transferi için İstanbul’a getirdiği İngiliz futbolcu Bright Osayi-Samuel, sağlık kontrolünden geçti.

KULÜPTEN ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Kulübümüze transferi için İstanbul’a gelen Bright Osayi-Samuel, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Bright Osayi-Samuel, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı."

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

